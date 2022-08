Stand: 19.08.2022 11:08 Uhr 86-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Radfahrerin

Wenige Tage nach einem Fahrradunfall in Hannover ist eine 86 Jahre alte Frau gestorben. Die Frau war am Sonntagvormittag mit dem Fahrrad im Stadtteil Marienwerder auf einem Radwanderweg unterwegs. Dort stieß sie mit einer 54 Jahre alten Radfahrerin zusammen. Die 86-Jährige musste wiederbelebt werden. Seitdem lag sie im Krankenhaus, wo sie am Donnerstag starb, wie die Polizei nun mitteilte. Gegen die 54-Jährige wird jetzt wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

