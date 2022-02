85 Apotheken in Niedersachsen impfen gegen Corona Stand: 16.02.2022 16:15 Uhr Seit einer Woche beteiligten sich auch Apotheken an der Impfkampagne gegen Corona. Es soll ein weiteres, niederschwelliges Angebot sein. In und um Hannover gibt es die Spritze in acht Apotheken.

In der Torhaus-Apotheke in Hannover haben sich in den vergangenen acht Tagen 50 Menschen impfen lassen. Mit so vielen Personen hatte Inhaberin Stephanie Schnare gar nicht gerechnet. Die Leute seien dankbar, sagt sie. Im Moment brauchen Impfwillige bei ihr noch einen Termin. Die Apothekerin muss planen, damit kein Impfstoff weggeworfen werden muss.

85 Apotheken in Niedersachsen impfen

Apothekerin Schnare hat genau wie 250 ihrer Kolleginnen und Kollegen einen Kurs gemacht, um die Spritzen setzen zu dürfen. In Niedersachsen gibt es mehr als 1.800 Apotheken, 85 von ihnen bieten zurzeit Corona-Impfungen an. Die meisten Menschen wollten sich bei ihr den Booster abholen, sagt Schnare. Aber auch eine Erstimpfung sei schon dabei gewesen.

