Stand: 17.04.2023 05:33 Uhr 84-Jähriger fährt in Gehrden gegen einen Baum und stirbt

Ein 84-Jähriger ist in Gehrden (Region Hannover) mit seinem Auto ungebremst gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Sonntag mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Leveste und Eckerde von der Straße abgekommen und verunglückt. Retter versuchten den Mann zu reanimieren, er starb jedoch noch an der Unfallstelle. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Schaden am Auto beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 10.000 Euro.

