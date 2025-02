81.000 Besucher auf der Freizeitmesse ABF in Hannover

Stand: 16.02.2025 16:15 Uhr

Die Freitzeitmesse ABF ist am Sonntag zu Ende gegangen. An den fünf Messetagen kamen etwa 81.000 Besucherinnen und Besucher aufs Messegelände in Hannover.