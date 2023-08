Stand: 25.08.2023 13:34 Uhr 81-Jährige und Ladendetektiv verhindern Diebstahl im Discounter

Eine Seniorin konnte gemeinsam mit einem Ladendetektiv einen Diebstahl in einem Discounter in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) verhindern. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bemerkte die 81-Jährige am Donnerstag, dass eine unbekannte Frau ihre Geldbörse aus ihrer Umhängetasche stehlen wollte. Die 81-Jährige habe jedoch geistesgegenwärtig gehandelt und die Tasche an ihren Körper gezogen. Ein Ladendetektiv bemerkte laut Polizei die Situation und hielt die mutmaßliche Täterin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizisten fanden bei der 37-jährigen Beschuldigten schließlich ein Portemonnaie, das einer 86-jährigen Stadthägerin gehörte und in dem Discounter gestohlen wurde. Die Seniorin hatte den Diebstahl allerdings noch nicht bemerkt und den Laden bereits verlassen. Die Beamten stellten das Portemonnaie sicher und gaben es der 86-Jährigen zurück. Gegen die Beschuldigte wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

