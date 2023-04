Stand: 24.04.2023 07:13 Uhr 79 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Nach einem schweren Motorradunfall in der Region Hannover sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wartete eine 72-jährige Autofahrerin an einer roten Ampel in Gleidingen bei Laatzen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Motorradfahrer auf den Wagen auf, stürzte und wurde lebensgefährlich verletzt. Der 79-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die insbesondere etwas zur Fahrweise des Motorradfahrers vor dem Unfall sagen können. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511)109-18 88 zu melden.

