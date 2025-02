Stand: 01.02.2025 19:31 Uhr 74-jähriger Vermisster aus Hildesheim ist wieder da

Der seit Freitagnacht vermisste 74-Jährige aus Hildesheim ist wieder da. Der Rentner sei wohlauf angetroffen worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Der 74-Jährige wurde demnach von einem Kunden eines Supermarkts in Hildesheim wiedererkannt. Der Rentner war in der Nacht von Freitag auf Samstag verschwunden. Bei der Suche nach ihm kam auch ein Spürhund der Polizei zum Einsatz - jedoch erfolglos.

