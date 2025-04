Stand: 14.04.2025 10:14 Uhr 73-Jähriger stirbt in Hameln nach Sturz mit Rad

In Hameln ist ein 73 Jahre alter Mann nach einem Unfall mit seinem dreirädrigem Fahrrad gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Senior am Samstagabend beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen ein Auto gestoßen, das an einer Kreuzung gehalten hatte. Laut Polizei hatte er beim Abbiegen offenbar einen zu großen Bogen gefahren. Er stürzte auf die Motorhaube und zog sich schwere innere Kopfverletzungen zu. Der 73-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen, dort starb er den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag. Der Senior war laut Polizei mit seiner 69-jährigen Frau unterwegs, als der Unfall passierte. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.04.2025 | 17:00 Uhr