Stand: 19.12.2021 10:42 Uhr 72-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Nienburg

Bei einem Unfall auf der B6 in Husum (Landkreis Nienburg) ist am Sonnabend ein 72-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann am Vormittag mit seinem Wagen samt Anhänger aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Gespann streifte die Mittelschutzplanke, fuhr zurück auf die Straße, kam kurz darauf nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Der Nienburger sei bereits tot gewesen, als die Rettungskräfte eintrafen, so die Polizei.

