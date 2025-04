Stand: 16.04.2025 10:13 Uhr 71-jährige Vermisste aus Ricklingen wieder da

Eine seit Dienstagnachmittag vermisste 71-Jährige aus Hannover-Ricklingen ist wieder da. Die Seniorin wurde der Polizei zufolge am Mittwochmorgen wohlbehalten an ihrer alten Wohnadresse im Stadtteil Misburg angetroffen. Die Beamten übergaben sie daraufhin ihrer Senioreneinrichtung. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Mithilfe. Die 71-Jährige hatte am Dienstagnachmittag offenbar die Seniorenpension unbemerkt verlassen und war danach nicht mehr aufgetaucht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover