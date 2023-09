Stand: 13.09.2023 06:54 Uhr 70-Jährige kommt bei Unfall auf B3 im Kreis Hildesheim ums Leben

Bei einem Unfall im Landkreis Hildesheim ist eine 70 Jahre alte Frau getötet worden. Zwei weitere Autofahrer wurden schwer verletzt. Ein 40 Jahre alter Mann aus Coppenbrügge war am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 3 zwischen Banteln und Dehnsen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, heißt es laut Polizei. Dort kollidierte das Fahrzeug zuerst mit dem Wagen einer 28-Jährigen aus Salzhemmendorf und mit dem Auto einer Frau aus Freden. Die 70-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.09.2023 | 06:30 Uhr