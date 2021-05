Stand: 06.05.2021 09:24 Uhr 66 Katzen aus Wohnung in Hannover geholt

Das Veterinäramt hat mit Hilfe der Polizei 66 Katzen aus einer Wohnung in Hannover-Kirchrode geholt. Die 41-jährige Bewohnerin werde verdächtigt, eine illegale Zucht betrieben zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten hatten einen Hinweis erhalte, dass sich die Katzen in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befinden; daraufhin wurde die Wohnung durchsucht. Nur ein paar wenige Katzen durften in der Wohnung bleiben, die meisten sind jetzt im Tierheim.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.05.2021 | 09:30 Uhr