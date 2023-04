Stand: 12.04.2023 21:21 Uhr 64-Jähriger fährt gegen Mauer und wird lebensgefährlich verletzt

Am Mittwoch wurde im Alfelder Ortsteil Eimsen (Landkreis Hildesheim) ein 64-Jähriger bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Der Mann kam laut Polizei auf einer Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Wie die Polizei mitteilte, wurden das Auto und die Mauer durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt und der 64-Jährige lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Mauer sowie am Fahrzeug wird laut Polizei auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung musste die Ortsdurchfahrt Eimsen für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.

