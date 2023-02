Stand: 15.02.2023 13:35 Uhr 64-Jährige im Landkreis Nienburg von eigenem Wagen überrollt

In Rehburg-Loccum im Landkreis Nienburg ist eine 64-Jährige am Mittwoch von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Die Frau hielt den Wagen an, weil im Display des Autos aufblinkte, dass die Heckklappe geöffnet sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Autofahrerin stieg aus, um die Heckklappe zu schließen und wurde dabei von ihrem rückwärts rollenden Wagen erfasst. Die Ursache dafür, dass sich das Auto in Bewegung setzte, war demzufolge ein falsch eingestellter Schalthebel des Automatikgetriebes. Die Frau verletzte sich am Bein und am linken Ellenbogen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

