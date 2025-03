Stand: 28.03.2025 15:42 Uhr 62-jähriger Rollerfahrer stirbt nach Wendemanöver von Autofahrer

In Hannover-Misburg ist am Freitagmorgen ein 62-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war nach Angaben der Polizei auf der Straße Am Seelberg unterwegs, als der Fahrer eines Autos direkt vor ihm ein Wendemanöver durchführte. Der 62-Jährige bremste seinen Roller demnach stark ab, fiel auf die Seite und rutschte dann in das Auto des 24-Jährigen. Während der Autofahrer unverletzt blieb, erlitt der Rollerfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Trotz der Reanimationsversuche von Rettungskräften starb der 62-Jährige noch vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

