Stand: 08.08.2019 18:41 Uhr

61-Jähriger nach Tod von Partnerin festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 58-Jährigen in der Springer Ortschaft Bennigsen (Region Hannover) ermittelt die Polizei gegen den Lebensgefährten. Der 61-Jährige habe am Donnerstagvormittag den Notruf gewählt und mitgeteilt, die Frau umgebracht zu haben, so ein Polizeisprecher. Vor Ort fanden Einsatzkräfte die Tote sowie den verletzten 61-Jährigen. Er wurde festgenommen.

Frau tot aufgefunden - Lebensgefährte festgenommen 08.08.2019 19:10 Uhr Ein 61-jähriger Mann aus Bennigsen (Region Hannover) wird verdächtigt, seine Lebensgefährtin getötet zu haben. Der Mann war selbst verletzt und hatte selbst einen Notruf abgesetzt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei: "Wir gehen von einer Beziehungstat aus"

Laut Polizei lebte das Paar gemeinsam in einer Wohnung in dem 4.000-Einwohner-Ort am Deister. Am Mittag habe der Mann von dort die Polizei angerufen und den Beamten berichtet, dass er seine Partnerin getötet habe, sagte ein Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen. "Daraufhin sind die Kollegen aus dem Bereich Springe sofort zur Wohnung gefahren. Wir versuchen jetzt, die Hintergründe der Tat zu erhellen, gehen aber aufgrund der Gesamtumstände von einer Beziehungstat aus." Zu den Verletzungen, die das Opfer erlitten hat, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

61-Jähriger leicht verletzt

Bei der Festnahme sei der 61-Jährige leicht verletzt gewesen. Deshalb habe ihn ein Krankenwagen zunächst in eine Klinik gebracht. Dort werde er nun bewacht, so der Polizeisprecher weiter. Der Tatverdächtige soll in Kürze einem Haftrichter vorgeführt werden.



Jederzeit zum Nachhören 09:60 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:60 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.08.2019 | 17:00 Uhr