Stand: 03.07.2023 10:16 Uhr 6.000 Menschen besuchen Festival "Theaterformen" in Hannover

Die Veranstalter des internationalen Theaterfestivals "Theaterformen" in Hannover blicken auf erfolgreiche elf Tage zurück. Etwa 120 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt waren für das Festival nach Hannover gereist, um auf den Bühnen des Staatstheaters aufzutreten. Unter anderem wurde das Tanztheater "ZER-BRECH-LICH" von Alessandro Schiattarella uraufgeführt. An dem Theaterstück waren Menschen mit Behinderung beteiligt. Künstlerinnen und Künstler tanzten beispielsweise mit Krücken auf der Bühne. Durch Beschreibungen konnten sich auch sehgeschädigte Menschen ein Bild machen. Leiterin Anna Mülter lobte besonders das Festivalzentrum auf der Prinzenstraße vor dem Schauspielhaus. "Hier kamen ganz unterschiedliche Menschen und Künstlerinnen und Künstler zusammen, um gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen", resümierte Mülter. Die nächste Ausgabe des Festivals "Theaterformen" findet im Juli 2024 in Braunschweig statt.

