Stand: 04.02.2025 17:47 Uhr 60-Jährige im Bus mit Faustschlägen angegriffen

Eine noch unbekannte Frau hat am Montag in einem Linienbus in Hannover eine 60-Jährige mit mehreren Faustschlägen attackiert. Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden Frauen am Mittag am Zentralen Omnibusbahnhof nahe der Rundestraße den Bus in Richtung Seelze bestiegen. Während der Fahrt kam es demnach zum Streit zwischen den beiden, bei dem die noch unbekannte Täterin der Seniorin mehrere Schläge mit der Faust verpasste. In der Nähe der Goethestraße stieg die Täterin nach Polizeiangaben aus dem Bus. Bei dem Angriff erlitt die 60-Jährige leichte Verletzungen. Die Angreiferin soll nach Angaben der Verletzten zwischen 40 und 45 Jahre alt sein, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, von dunkler Hautfarbe und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, können sich unter der Telefonnummer 0511 109-3915 beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer melden.

