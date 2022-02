Stand: 18.02.2022 07:38 Uhr 58-Jähriger wird unter Container begraben und stirbt

Bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Hildesheim ist ein 58-jähriger Lieferfahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben entlud der Mann am Donnerstagvormittag einen Lebensmittel-Kühlcontainer aus seinem Lkw-Anhänger in Schellerten. Dabei fiel er von der Laderampe. Der hinterherfallende Container begrub ihn unter sich. Für den 58-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Unfall passierte laut Polizei in einem windgeschützten Bereich, sodass ein Zusammenhang mit dem Sturm ausgeschlossen wird.

