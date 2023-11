Stand: 05.11.2023 09:29 Uhr 57-Jähriger aus Laatzen seit Freitag vermisst

Seit Freitag wird ein 57-Jähriger aus Laatzen (Region Hannover) vermisst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte Carsten M. am Donnerstag die Wohnung verlassen, in der er mit seiner Ehefrau lebt. Als er am Freitag nicht zurückgekehrt war und ihre eigene Suche keinen Erfolg gebracht hatte, meldete die Frau ihren Mann als vermisst. Laut Polizei besteht bei dem Mann möglicherweise "eine akute Eigengefährdung". Die Polizei hat mit Spürhunden nach ihm gesucht, deren Spur sich den Angaben zufolge im Bereich des Erdbeerhofs im Laatzener Ortsteil Gleidingen verlor. Die Beamten hoffen auf Hinweise. Carsten M. wird als etwa 1,68 Meter groß und hager beschrieben. Er hat eine Glatze. Zuletzt trug er graue Jeans, eine graue Softshell-Jacke, eine schwarze Mütze und dunke Turnschuhe. Die Polizei in Laatzen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 43 17 entgegen.

