Stand: 10.08.2023 11:14 Uhr 55-Jähriger stirbt bei Brand in seiner Wohnung

Beim Brand in einer Wohnung in Hannover-Misburg haben Feuerwehrleute am Donnerstagmorgen einen leblosen Mann entdeckt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der 55-Jährige noch vor Ort. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Eine Nachbarin hatte den Alarmton eines Rauchmelders gehört und die Feuerwehr informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stieg bereits Rauch aus offenen Fenstern empor. Über einen Balkon gelangten die Feuerwehrleute in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Dort fanden sie den leblosen 55-Jährigen. Die genaue Todesursache und auch die Ursache des Brandes müssen noch ermittelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.08.2023 | 13:30 Uhr