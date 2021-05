53-Jähriger stirbt in Gewahrsamszelle der Hamelner Polizei Stand: 28.05.2021 15:52 Uhr In Hameln ist in der Nacht zu Freitag ein Mann in Polizeigewahrsam gestorben. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen und zunächst eine Obduktion beantragt.

Nach dem was bisher bekannt ist, hatte der Rettungsdienst den Mann am Donnerstagabend gegen 22 Uhr völlig hilflos auf dem Bahnhofsvorplatz angetroffen. Er sei stark alkoholisiert gewesen, habe auf dem Boden gelegen und sich kaum bewegen können, berichteten die Sanitäter. Ein Notarzt untersuchte den 53-Jährigen. Die Retter kamen zu dem Schluss, dass kein medizinischer Notfall vorliegt und übergaben den Mann der Polizei, die ihn in die Gewahrsamszelle brachte. Die Zelle sei regelmäßig kontrolliert worden, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Hildesheim mit, die in dem Fall in Hameln ermittelt.

Obduktionsergebnis kommt Anfang kommender Woche

Gegen Mitternacht sei der 53-Jährige dann leblos in der Zelle gefunden worden, hieß es. Alle Versuche, ihn zu reanimieren, seien erfolglos gewesen. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Man habe eine Obduktion beantragt, sagte Sprecherin Katrin Söfker. Es könne sein, dass es eine natürliche Ursache für den Tod des Mannes gebe, so Söfker, beispielsweise eine Vorerkrankung. Ergebnisse erwartet die Staatsanwaltschaft Anfang kommender Woche.

