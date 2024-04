Stand: 04.04.2024 21:29 Uhr 53-Jährige mit Messer lebensgefährlich verletzt

In Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) hat ein Mann am Donnerstagabend eine 53-Jährige offenbar mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau dabei lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte den Angaben zufolge festgenommen werden. Die Polizei spricht von einem versuchten Tötungsdelikt.

