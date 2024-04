52-Jährige in Irish Pub mit Messer lebensgefährlich verletzt Stand: 05.04.2024 09:07 Uhr In einem Irish Pub in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) hat ein 61-Jähriger am Donnerstagabend eine Frau mit einem Messer angegriffen. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die 52 Jahre alte Frau wurde bei dem Angriff laut Polizei lebensgefährlich verletzt und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde ein Verfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Noch im Lauf des Tages soll das zuständige Gericht entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt.

Zeugen versuchten, den Angreifer zu stoppen

Laut Polizei hatte der 61-Jährige am Donnerstagabend gegen 19 Uhr mehrfach auf die Frau eingestochen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelt es sich bei dem Opfer um eine Mitarbeiterin des Lokals. Zeugen waren ihr zu Hilfe gekommen und hatten versucht, den Mann von ihr abzubringen. Er wurde noch am Tatort festgenommen; auch die mutmaßliche Tatwaffe hat die Polizei nach eigenen Angaben sichergestellt. Ob es vor dem Angriff einen Streit gab und ob sich Täter und Opfer kannten, ist noch unklar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an, so die Polizei. Sie sicherte vor Ort Spuren und kündigte Befragungen an.

05.04.2024