Stand: 05.04.2024 07:54 Uhr 52-Jährige in Irish Pub mit Messer lebensgefährlich verletzt

In Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) hat ein Mann am Donnerstagabend in einem Irish Pub eine 52-Jährige offenbar mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei mitteilte handelte es sich um eine Mitarbeiterin des Lokals. Zeugen versuchten laut Polizei, den Mann von ihr abzubringen. Die Neustädterin wurde lebensgefährlich verletzt und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter, ein 61-jähriger Mann, konnte den Angaben zufolge festgenommen werden. Ob es zuvor einen Streit gab und, ist noch unklar. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und kündigte Zeugenbefragungen an. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Verfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

