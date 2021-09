Stand: 20.09.2021 16:15 Uhr 51-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Pattensen

Ein 51 Jahre alter Mann ist bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Pattensen (Region Hannover) ums Leben gekommen. Der Brand war nach Polizeiangaben am späten Sonntagabend im Ortsteil Schulenburg ausgebrochen und habe sich innerhalb kürzester Zeit auf das gesamte Haus ausgebreitet. Bei dem Toten handelt es sich um den Eigentümer des Gebäudes. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich aufgrund eingeschränkter Mobilität nicht schnell genug vor dem Feuer in Sicherheit bringen konnte. Die Brandursache ist unklar. Ermittler hätten aufgrund des enormen Ausmaßes der Zerstörung keine Hinweise gefunden. Man gehe davon aus, dass das Feuer auf einen Unfall zurückzuführen ist, teilte ein Sprecher mit. Das Haus wurde durch das Feuer zerstört. Die Ermittler schätzen den Schaden auf 350.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.09.2021 | 06:30 Uhr