50-Jährige in Hannover getötet - Tatverdächtiger stellt sich

In Hannover ist am Donnerstagabend eine 50-jährige Frau erstochen worden. Die Polizei fand sie tot in einer Wohnung im Stadtteil Linden-Süd auf, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Ein Sprecher sagte, dass sie getötet wurde. Ihr ebenfalls 50 Jahre alter Lebenspartner hatte den Notruf gewählt. Er soll die Tat bereits am Telefon gestanden haben. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Es wurde ein Messer gefunden, das wohl die Tatwaffe ist. Der Mann wurde festgenommen.

