49-Euro-Ticket: ProBahn macht Druck aufs Land Niedersachsen Stand: 18.01.2023 10:11 Uhr Der Fahrgastverband ProBahn dringt darauf, das 49-Euro-Ticket zügig einzuführen. Das niedersächsische Verkehrsministerium will am Mittwoch bei einer Pressekonferenz über das Vorgehen informieren.

"Wir wollen, dass es endlich kommt", sagte Malte Diehl, Landesvorsitzender von ProBahn für Niedersachsen und Bremen. Da unnötige Bürokratie abschrecke, sei es wichtig, dass das Ticket auch ohne Abonnement und am Automaten erhältlich sei. Die Finanzierung des 49-Euro-Tickets dürfe zudem nicht zu Lasten des bestehenden Betriebes gehen, sagte Diehl. Auch der Ausbau des Bus- und Schienennetzes dürfe nicht gefährdet werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, das sogenannte Deutschlandticket solle spätestens ab Anfang Mai gelten.

VIDEO: Einigung beim 49-Euro-Ticket: Zu teuer für arme Menschen (09.12.2022) (2 Min)

Pressekonferenz soll Vorgehen beim 49-Euro-Ticket klären

Niedersachsens Verkehrsministerium will am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Hannover erläutern, wie das 49-Euro-Ticket im niedersächsischen Nahverkehr umgesetzt werden soll. Aus dem Ministerium hieß es, zuvor habe es Gespräche mit den Kommunen und der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) gegeben.

ProBahn-Chef: Fahrgastzahlen könnten deutlich ansteigen

Die LNVG schätzt, dass vor der Corona-Pandemie rund 330.000 Personen täglich den Nahverkehr in Niedersachsen nutzten. Es sei schwer zu sagen, für wie viele Menschen das günstige Ticket ein Anreiz sein könnte, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, sagte ProBahn-Chef Diehl. "Ich kann mir vorstellen, dass wir eine Steigerung der Fahrgastzahlen von 15 bis 20 Prozent erleben werden."

