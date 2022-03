Stand: 21.03.2022 15:10 Uhr 480.000 Beschäftigte: Chemie-Tarifrunde beginnt in Hannover

Die Tarifverhandlungen für die rund 580.000 Beschäftigten der Chemieindustrie gehen in die entscheidende Phase. Am Montag begann in Hannover eine auf zwei Tage angesetzte erste Gesprächsrunde zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft auf Bundesebene. Überschattet werden die Verhandlungen vom Ukraine-Krieg. "Der erste wichtige Punkt, auf den wir uns verständigen müssen, ist, dass Inflationsraten, wie wir sie momentan haben, nicht die Grundlage sein können für dauerhafte Tariferhöhungen", sagte der Verhandlungsführer des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC), Hans Oberschulte.

IG BCE schlägt Tarifvertrag mit kurzer Laufzeit vor

Überlegt werden müsse, welche Belastungen den Unternehmen dauerhaft zugemutet werden können und welche nur temporär. Über eine solche Möglichkeit ließe sich eine Verständigung erzielen. Die Chemiegewerkschaft IG BCE schlug den Arbeitgebern einen kurz laufenden Tarifvertrag vor, um die wirtschaftliche Unsicherheit während des Kriegs zu überbrücken. "Wir müssen eine Lösung finden, die der unsicheren ökonomischen Lage ebenso gerecht wird wie dem berechtigten Wunsch der Menschen nach Kaufkraftsteigerung", teilte Verhandlungsführer Ralf Sikorski mit.

