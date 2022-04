Stand: 04.04.2022 15:45 Uhr 48-Jährige greift Lebensgefährten mit Messer an

Eine 48-Jährige soll am Samstagabend in Burgdorf (Region Hannover) mit einem Messer auf ihren 52-jährigen Lebensgefährten eingestochen und ihn dabei schwer verletzt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Zustand des Mannes sei mittlerweile stabil. Er wurde am Oberkörper verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 48-Jährige hatte den Angaben zufolge selbst den Notruf gewählt. Die Frau wurde festgenommen. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Das Amtsgericht Burgdorf hat Untersuchungshaft angeordnet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.04.2022 | 15:00 Uhr