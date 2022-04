Stand: 28.04.2022 15:18 Uhr 45-Jähriger bewusstlos auf Feldweg bei Burgdorf gefunden

In Burgdorf in der Region Hannover hat ein Passant am Mittwoch einen schwer verletzten Mann aus Uetze auf einem Feldweg gefunden, berichtete die Polizei Hannover am Donnerstag. Sie und die Staatsanwaltschaft Hildesheim suchen nun Zeugen, die beobachtet haben, was am Mittwochnachmittag am Röhndamm passiert ist. Staatsanwaltschaft und Polizei haben bereits am Mittwoch mit einem Großaufgebot und Spürhunden den Bereich abgesucht. Der 45 Jahre alte Mann war zuvor bewusstlos auf einem Feldweg gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen im Moment von einem versuchten Totschlag aus, der sich gegen 14.30 Uhr ereignet haben soll.

