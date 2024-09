Stand: 03.09.2024 15:36 Uhr 44-Jähriger aus Hannover vermisst: Polizei fahndet mit Foto

Die Polizei sucht nach einem 44-jährigen Mann aus Hannover. Dmytro M. wurde nach Angaben der Ermittler zuletzt am Samstagmittag an seiner Wohnanschrift in Hannover-Kleefeld gesehen. Seitdem fehle jede Spur von ihm, so die Polizei. Wegen seines Gesundheitszustandes benötigt Dmytro M. wahrscheinlich dringend medizinische Hilfe. Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat kurze, schwarze Haare. Laut Polizei ist er möglicherweise ist er mit einer dunkelblauen Jeanshose, schwarzen Schuhen und einer Schirmmütze bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109-1040 zu melden.

