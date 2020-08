Stand: 26.08.2020 12:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

41-Jähriger bei Bootsunfall in Rinteln verletzt

Bei einem Bootsunfall auf der Weser bei Rinteln (Landkreis Schaumburg) hat ein 41-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ereignete sich das Unglück bereits am Freitag. Der Mann hatte sich mit einer Art fliegendem Schlauchboot von einem Jet-Ski über den Fluss ziehen lassen. Das Boot geriet hoch in der Luft ins Trudeln und stürzte ab. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05021) 977 80 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.08.2020 | 13:30 Uhr