Stand: 24.02.2021 17:44 Uhr 41 Infizierte: Corona-Ausbruch in Lehrter Krankenhaus

Ein Corona-Ausbruch im Klinikum Region Hannover (KRH) in Lehrte hat mittlerweile insgesamt 41 Menschen erfasst. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. 23 Patientinnen und Patienten und 18 Beschäftigte seien bisher positiv getestet worden, sagte ein Sprecher des Krankenhauses. Das KRH nehme seit Dienstag keine Notfälle mehr an. Die reguläre Aufnahme war schon am Montag eingestellt worden. Der Ausbruch gehe auf zwei Patienten zurück, die unabhängig voneinander in verschiedenen Stationen lagen, sagte der Sprecher. Beide seien bei der Aufnahme negativ getestet worden und hatten keine Corona-Symptome. Später hätten sie sich doch als infiziert herausgestellt. Das Krankenhaus bemühe sich, alle Patientinnen und Patienten so weit wie möglich zu entlassen.

Weitere Informationen Hannover: Corona-Ausbruch in der Psychiatrie der MHH Nach Angaben eines Sprechers haben sich bislang 14 Patientinnen und Patienten sowie elf Beschäftigte infiziert. (20.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.02.2021 | 06:30 Uhr