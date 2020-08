Stand: 25.08.2020 07:33 Uhr - NDR Kultur

400 Jahre altes Buch in Hannover zu sehen

Niedersachsen beherbergt einen ganz besonderen Schatz: Die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel hat ein 400 Jahre altes Buch für umgerechnet 2,8 Millionen Euro erworben. Der Historiker Peter Burschel, Leiter der Bibliothek, und Kulturminister Björn Thümler (CDU) präsentieren das Werk heute Mittag im Sprengel Museum in Hannover. Dabei handele es sich um eine Art Freundschaftsbuch des Augsburger Kunstvermittlers Philipp Hainhofer, sagte Burschel. Es gelte als herausragendes Kulturgut von internationalem Rang. Der barocke Kunsthändler Hainhofer hatte das Buch zwischen 1596 und 1633 angelegt.

Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel hat ein 400 Jahre altes Stammbuch des Kaufmanns Philipp Hainhofer erworben. Darin findet sich ein Who's who des 17. Jahrhunderts.







Album lagert neben Evangeliar Heinrichs des Löwen

An dem Kauf waren neben Land und Bund mehrere Stiftungen beteiligt. Das Album wird sicher in einem klimatisierten, begehbaren Safe der Bibliothek verwahrt, in dem auch das mittelalterliche Evangeliar Heinrichs des Löwen lagert. Dies war lange Zeit das mit 16 Millionen Euro teuerste Buch der Welt. In der Herzog August Bibliothek sind mehr als eine Million Medien gesammelt, rund 12.000 davon sind Handschriften.

