400 Jahre altes Buch in Hannover gezeigt

Niedersachsen beherbergt einen ganz besonderen Schatz: Die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel hat ein 400 Jahre altes Buch für umgerechnet 2,8 Millionen Euro erworben. Der Historiker Peter Burschel, Leiter der Bibliothek, und Kulturminister Björn Thümler (CDU) haben das Werk am Dienstag im Sprengel Museum in Hannover präsentiert. "Der Erwerb des Großen Stammbuchs Hainhofers ist eine Sensation und ein Glücksfall für den Kulturguterhalt in Deutschland", sagte Thümler bei der Veranstaltung. Damit sei sichergestellt, "dass der herausragende Kulturschatz nationalen Ranges auf Dauer für die Allgemeinheit zugänglich sein wird".

Wolfenbütteler Bibliothek kauft historisches Buch Hallo Niedersachsen - 24.08.2020 19:30 Uhr Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel hat ein 400 Jahre altes Stammbuch des Kaufmanns Philipp Hainhofer erworben. Darin findet sich ein Who's who des 17. Jahrhunderts.







"Album Amicorum" ist ein barockes Poesiealbum

Bei dem Werk handele es sich laut Burschel um eine Art Freundschaftsbuch oder frühe Form eines Poesiealbums des Augsburger Kunsthändlers Philipp Hainhofer aus der Barock-Epoche. Hainhofer hat das Buch zwischen 1596 und 1633 angelegt. Auf 227 Seiten hätten sich Kaiser, Könige, Diplomaten und Militärs handschriftlich verewigt, hieß es im Sprengel Museum. Die Texte und Grüße seien mit zahlreichen Illustrierungen ergänzt.

Album lagert neben Evangeliar Heinrichs des Löwen

Der Kauf wurde unter anderem vom Land Niedersachsen, dem Bund und der Kulturstiftung der Länder und weiteren Stiftungen unterstützt. Das Album wird sicher in einem klimatisierten, begehbaren Safe der Bibliothek verwahrt, in dem auch das mittelalterliche Evangeliar Heinrichs des Löwen lagert. Dies war lange Zeit das mit 16 Millionen Euro teuerste Buch der Welt.

