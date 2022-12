Stand: 22.12.2022 05:47 Uhr 40 neue Wohnungen für Obdachlose in Hannover

In Hannover-Davenstedt ist eine neue Unterkunft für Obdachlose eröffnet worden. Es handelt sich um 40 Wohnungen, in der fast 80 Menschen unterkommen können. Die ersten von ihnen sollen noch vor Weihnachten einziehen. Betreut werden sie vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Die DRK-Helfer sollen die Bewohner unter anderem beim Kontakt mit Behörden und Banken unterstützen. Für Menschen auf der Straße stockt die Stadt auch das Geld für die Winternothilfe auf. Nach Angaben aus dem Rathaus verteilen Sozialarbeiter in den kommenden Wochen unter anderem Jacken, Schlafsäcke und Fahrkarten für Busse und Bahnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.12.2022 | 06:30 Uhr