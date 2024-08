39 Jahre nach Mord: Fall Ulla Lilienthal bei "Aktenzeichen XY"

Stand: 20.08.2024 19:05 Uhr

39 Jahre nach dem Mord an der damals 15-jährigen Ulla Lilienthal in der Region Hannover ist der Fall am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY". Die Polizei hofft auf neue Hinweise zu dem Cold Case.