3,78 Promille: Polizei stoppt Lkw auf A2 bei Hannover Stand: 06.02.2022 13:09 Uhr Die Autobahnpolizei hat am Sonnabend auf der Autobahn 2 einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,78 Promille.

Ein 25 Jahre alter Zeuge hatte am frühen Morgen eine Streife auf einem Parkplatz auf den Sattelzug aufmerksam gemacht, der in Schlangenlinien fuhr. Kurz vor dem Kreuz Hannover-Ost stoppten Fahnder das Gespann, das in unregelmäßigem Tempo zwischen dem Standstreifen und dem mittleren Fahrstreifen hin und her fuhr. Der Fahrer habe deutliche Ausfallerscheinungen gezeigt, so die Polizei in einer Mitteilung am Sonntag.

VIDEO: Alkolock - Wegfahrsperre sorgt für mehr Sicherheit (4 Min)

Ermittler finden alkoholische Getränke im Führerhaus

Aus der Kabine sei deutlicher Alkoholgeruch festzustellen gewesen. Außerdem entdeckten die Beamten zahlreiche angebrochene Flaschen in der Fahrerkabine. Ein Polizist stellte das Gespann auf dem nächsten Autobahn-Parkplatz ab. Ein Arzt entnahm dem Fahrer auf der Wache der Autobahnpolizei in Garbsen eine Blutprobe. Die Polizei untersagte ihm das Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland und behielt eine Sicherheitsleistung in Höhe eines Monatsgehalts sowie den Schlüssel des Lkw ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.02.2022 | 14:00 Uhr