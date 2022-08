Stand: 26.08.2022 08:00 Uhr 3,6 Millionen Euro für Kinderkrankenhaus auf der Bult

Die Region Hannover will das Kinderkrankenhaus auf der Bult mit 3,6 Millionen Euro unterstützen. Damit wird das Defizit der Klinik aus dem vergangenen Jahr gedeckt. Das Krankenhaus war unter anderem durch die Corona-Pandemie ins Minus gerutscht. Die Klinik sei die einzige in der Region, die auf Kinder und Jugendliche spezialisiert sei. Sie sei deshalb unverzichtbar, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Die Hilfe ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Damit das Kinderkrankenhaus auch in Zukunft leistungsfähig bleibt, will Krach einen Kooperationsvertrag schließen. Die Regionsversammlung muss den Plänen noch zustimmen.

