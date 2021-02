Stand: 01.02.2021 13:33 Uhr 35 Kilo Geburtsgewicht: Nashorn-Nachwuchs im Serengeti-Park

Für die Breitmaulnashornkuh "Uzuri" war es fast schon Routine: Das Tier hat am Sonntag im Serengeti-Park zum vierten Mal Nachwuchs bekommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Bei dem Kleinen handelt es sich um ein Mädchen. Es wog bei der Geburt fast 35 Kilo, wie der Serengeti-Park am Montag mitteilte. Die Mutter versorge es sehr entspannt und liebevoll, hieß es. Seit die Anlage im Jahr 1974 aufgemacht hat, ist es schon die 49. Nashorngeburt in dem Tierpark. Damit verzeichnet er die weltweit zweitbesten Zuchterfolge nach San Diego in Kalifornien.

