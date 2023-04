Stand: 27.04.2023 11:51 Uhr 35-Jähriger aus Pattensen vermisst - Polizei fahndet mit Foto

Die Polizei sucht seit Montag nach dem 35-jährigen Markus S. aus Pattensen (Region Hannover). Nach Angaben eines Sprechers war er zuletzt am Sonntagnachmittag in der Nähe seiner Wohnung im Zentrum der Kleinstadt gesehen worden. Dort stieg er in seinen schwarzen Opel SUV (Modell: Grandland X) mit hannoverschen Kennzeichen und fuhr davon. Seitdem gibt es keine Spur von ihm. Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem sei der Vermisste dringend auf Medikamente angewiesen. Markus S. ist den Angaben zufolge circa 1,75 Meter groß und hat eine stämmige Statur. Er trägt eine Brille und hat sowohl rotes Haar als auch einen kurzen roten Vollbart. Zeugen, die den Vermissten oder dessen Geländewagen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05041) 7708-115 bei der Polizei in Springe zu melden.

