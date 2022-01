Stand: 11.01.2022 08:51 Uhr 34 Stunden am Steuer: Polizei stoppt Lkw-Fahrer bei Hannover

Die Autobahnpolizei Hannover hat einen völlig übermüdeten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, saß der Mann schon seit 34 Stunden am Steuer, als er am vergangenen Freitagabend kontrolliert wurde - mit nur drei Stunden Pause. Der 52-Jährige hatte offenbar zwei Fahrerkarten genutzt, um die Lenk- und Ruhezeiten zu umgehen. Die Beamten verordneten dem Mann eine elfstündige Zwangspause und leiteten ein Verfahren gegen ihn ein.

