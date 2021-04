Stand: 26.04.2021 09:00 Uhr 34-Jähriger wegen Brot-Diebstahls in großem Stil vor Gericht

Der Diebstahl von Dutzenden Broten beschäftigt das Amtsgericht Hannover. Angeklagt ist ein Angestellter einer Systemgastronomie in Laatzen (Region Hannover), wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Der 34-Jährige soll in mehr als 140 Fällen Brot aus dem Warenbestand ausgebucht haben. Gleichzeitig soll er diese Brote aber tatsächlich an Kunden verkauft und das Geld eingesteckt haben. So sollen mehr als 5.500 Euro zusammengekommen sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.04.2021 | 08:00 Uhr