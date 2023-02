Stand: 11.02.2023 09:19 Uhr 31-Jähriger bei Unfall im Landkreis Hildesheim schwer verletzt

In Sibbesse im Landkreis Hildesheim hat ein Autofahrer am Freitag bei einem Unfall schwere verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 31-Jährige auf der L469 zwischen den Ortsteilen Sack und Adenstedt unterwegs, als sein Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum krachte. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, ein Rettungswagen brachte den Mann mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Mittlerweile bestehe keine akute Lebensgefahr mehr, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.02.2023 | 09:00 Uhr