Stand: 23.02.2021 21:05 Uhr 31 Infizierte: Corona-Ausbruch in Lehrter Krankenhaus

Im Klinikum Region Hannover (KRH) in Lehrte hat es einen Corona-Ausbruch mit 31 Infizierten gegeben. Betroffen seien 22 Patientinnen und Patienten und 9 Beschäftigte, so eine Sprecherin der Region. Sie bestätigte einen Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Das Krankenhaus habe am Montag einen Aufnahmestopp verhängt, heißt es. Wie die Zeitung berichtet, geht der Ausbruch auf zwei Patienten in verschiedenen Stationen zurück. Sie seien bei der Aufnahme zunächst negativ getestet worden. Dann hätte sich aber doch herausgestellt, dass sie infiziert sind.

