Stand: 12.07.2021 08:09 Uhr 300.000 Euro veruntreut? Heute Urteil gegen Bankangestellte

Im Prozess gegen eine ehemalige Bankmitarbeiterin aus Lehrte in der Region Hannover werden heute vor dem Hildesheimer Landgericht die Plädoyers und das Urteil erwartet. Die 62-Jährige soll in Filialen in Immensen und Arpke fast 300.000 Euro beiseite geschafft haben. Laut Anklage hat sie dafür die Unterschriften von drei Kundinnen gefälscht - und das ausgezahlte Geld dann behalten. Die Frau hat die Taten vor Gericht zugegeben - als Grund sagte sie, dass sie private Geldsorgen hatte.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.07.2021 | 07:30 Uhr