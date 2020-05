Stand: 14.05.2020 17:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

300 Jahre Große Fontäne in Herrenhausen

Der Anblick eines Wasserstrahls über die höchsten Bäume hinaus sei "recht was Königliches", so sagte es einst Johann Friedrich Armand von Uffenbach, der spätere Frankfurter Bürgermeister, im Jahr 1728. Dieser Spruch bezog sich auf die Große Fontäne in den Herrenhäuser Gärten, wenige Jahre zuvor mit neuster Technik erbaut im Auftrag des Hannoverschen Kurfürsten und englischen Königs Georg I. (1660 - 1727). 1720 erreichte die Fontäne eine Höhe von 35 Metern - erzeugt durch von Wasserrädern betriebenen Pumpen. Ein Prestigeobjekt, das europaweit seinesgleichen suchte. Hannover spritzte höher als Versailles.

Hannover: Große Fontäne wird 300 Jahre alt 14.05.2020 19:00 Uhr 1720 wurde sie fertiggestellt: die Große Fontäne in den Herrenhäuser Gärten mit dem damals höchsten Wasserstrahl Europas. 300 Jahre später feiert Hannover sie mit einer Ausstellung.







Immer noch "höchste Gartenfontäne Europas"

300 Jahre später: Die Fontäne spritzt immer noch. Inzwischen pressen elektrische Pumpen den Wasserstrahl bis zu 72 Metern in die Höhe. Damit sei sie noch immer die "höchste Gartenfontäne Europas", sagte Ronald Clark, Direktor der Herrenhäuser Gärten, am Donnerstag. Und sie ist noch in anderer Hinsicht einzigartig: Keine andere Fontäne dieser Größe habe 300 Jahre lang überdauert. Grund genug, das Jubiläum mit einer Ausstellung zu feiern.

Ausstellung wird Freitagabend eröffnet

Die Große Fontäne, seinerzeit in etwa so kostspielig wie der Bau der Dresdner Frauenkirche einige Jahre später, ist bis heute Attraktion, Aushängeschild und Markenzeichen der Stadt, sagte Andreas Urban. Urban ist Ausstellungskurator der Museen für Kulturgeschichte. Er verantwortet die Schau "'... recht was Königliches!' - 300 Jahre Große Fontäne", die am Freitagabend um 20 Uhr im Schloss Herrenhausen eröffnet wird und bis zum 31. Oktober 2021 läuft. Sie zeigt unter anderem Pläne der Fontäne und ihrer Technik, Gemälde, Stiche, eine 2,25 Meter lange hölzerne Wasserleitung sowie ein Modell der Wasserräder samt Wassermaschine mit Pumpen - eine Reise durch die Zeit. "Die Ausstellung existiert auch digital", sagte Urban.

