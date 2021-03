Stand: 02.03.2021 21:18 Uhr 30-Jähriger mit Samuraischwert löst SEK-Einsatz aus

Am Dienstag hat ein betrunkener Mann mit einem Samuraischwert in Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei auf den Plan gerufen. Der 30-Jährige weigerte sich, die Wohnung seiner Eltern zu verlassen. Die Familie habe ihn aus Angst in einem Raum eingeschlossen. Den eingetroffenen Beamten zeigte er durch eine Luke in der Tür das Samuraischwert und ein langes Messer, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Familie sei sich zudem sicher gewesen, dass er auch über eine Schusswaffe verfüge. Dies löste dann den SEK-Einsatz aus. Der Mann, der der Polizei als gewaltbereit bekannt ist, konnte sich aus dem Raum befreien, stellte sich aber schließlich freiwillig den Beamten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.03.2021 | 06:30 Uhr