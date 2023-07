Stand: 30.07.2023 15:10 Uhr 28-Jähriger soll zwei Männer mit Glasflasche verletzt haben

Ein 28-Jähriger soll in Großburgwedel (Region Hannover) zwei Männer mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und verletzt haben. Er war in der Nacht zum Sonntag gegen drei Uhr am Rathausplatz mit zwei gleichaltrigen Männern in Streit geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Kurz darauf habe er die beiden mit der Glasflasche angegriffen. Die Männer mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden. Polizisten fassten den Verdächtigen später, wie es weiter hieß. Der 28-Jährige muss sich demnach unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Da er eine Blutprobe verweigerte, wird gegen ihn auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.07.2023 | 06:30 Uhr